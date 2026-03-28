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29° Serie D: continua la lotta promozione, difficile trasferta del San Marino a Macerata

La capolista Ancona di scena a Senigallia. Trasferta a San Mauro per l'Ostiamare. Derby abruzzese Teramo – Notaresco

di Lorenzo Giardi
28 mar 2026

La 29esima di Serie D Girone F ruota attorno alla lotta promozione con le tre squadre divise da tre punti. La partita più complicata, considerato l'ottimo stato di salute dell'avversaria, è proprio quella della capolista Ancona attesa a Senigallia. La Vigor attraversa un ottimo momento e dopo aver ottenuto la salvezza punta decisa ad entrare in zona play off. L'Ancona non può sbagliare con l'Ostiamare in corsia di sorpasso e almeno sulla carta ha una trasferta alla portata considerando che affronta la Sammaurese ultima della classe.

Il Teramo ospita il Notaresco in quello che è un derby tutto abruzzese con i padroni di casa che non possono più perdere terreno rispetto alla vetta se vogliono puntare alla C diretta. Altra trasferta molto complicata per il San Marino a Macerata. La Maceratese occupa la prima posizione play out con 30 punti, e questa per i marchigiani è un occasionissima da non lasciarsi scappare per uscire definitivamente dalla zona calca contro i biancoazzurri a secco di vittorie dal 30 novembre scorso e ormai destinati all'Eccellenza.

Le altre partite della 29° con il cambio di orario si giocano tutte alle 15: Chieti – recanatese; Giulianova – Atletico Ascoli; Unipomezia – Castelfidardo; Fossombrone – L'Aquila e Sora – Termoli.




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