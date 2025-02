3 Fiori sul Tre Penne

Il Tre Fiori in 95 minuti raggiunge tre obiettivi: batte il Tre Penne e lo tiene lontano, sorpassa il Fiorentino, e si appropria del quarto posto solitario con vista sul podio. C'è tanto da dire e da vedere in questo scontro diretto play off diretto dalla terna arbitrale di Gibilterra promossa a pieni voti. E c'è subito lavoro per il Direttore di Gara Denis Perez Gonzales quando ammonisce Vandi per il fallo che gli costa giustamente solo l'ammonizione. Ricordiamo che non c'è più il fallo da ultimo uomo, ma la chiara occasione da gol. Giusto il giallo. Poco dopo ineccepibile anche la seconda decisione nel giro di pochi minuti: Pesaresi su Guidi, rigore concesso e trasformato da Amati. Tre Penne, orfano di De Queiroz e Ricciardo, in vantaggio. Il Tre Fiori non si scompone, resta sul pezzo, la squadra di Girolomoni da l'impressione di essere un blocco unico e ben assortito, bella squadra quella gialloblu, che si muove bene anche grazie a due giocatori di qualità come Bernardi e Benedettini. Il primo citato al servizio del secondo che spedisce alle spalle di Migani il pallone del pareggio. La partita è interessante e ben interpretata da entrambe le parti nel finale di primo tempo: prima Censoni colpisce in pieno il palo sul proseguimento dell'azione arriva il gol di Bernardi che permette al Tre Fiori di completare la rimonta. Nella ripresa dentro Palazzi per Lombardi ammonito nel corso del primo tempo. La sindrome del cartellino colpisce anche il campionato sammarinese, e in questo caso, costa caro al Tre Penne. Proprio l'esperto Mirko Palazzi commette fallo per chiara occasione da gol su Manfroni, rosso diretto. La partita dell'ex difensore della Nazionale, dura solo minuto 6 minuti . Questa è la svolta della partita anche se il Tre Penne ha il merito di non disunirsi. I biancoazzurri mantengono alto il baricentro anche in inferiorità e vanno vicinissimi al pareggio con la conclusione di Amati, sul quale Nardi vola e in grande stile mette in angolo. Il tris grazie ad un gran giocata di Manfroni per Nicko Sensoli sempre al posto giusto nel momento giusto. Gioco, partita incontro per un Tre Fiori davvero bello. Nel finale gol annullato a Prandelli e Tre Penne che deve fare i conti anche con la sfortuna: palo di Magrotti e per chiudere traversa di Ceccaroli. A Montecchio Tre Fiori batte tre Penne 3-1.