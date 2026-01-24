3 mesi dopo, il San Giovanni vince: Fiorentino ko 1-0

A tre mesi (quasi) esatti dalla prima e unica volta il San Giovanni torna a vincere, col rigore di D'Angeli a regolare 1-0 il Fiorentino. Successo vitale per le pantere che così si mantengono a -4 dalla zona spareggi, chiusa dalla Libertas. I rossoblu invece sprecano l'occasione per staccare la Juvenes, restando sul bordo dell'accesso diretto ai playoff.

Partita subito nel vivo: 1' e Ben Kacem slalomeggia tra Vandi e Fabbri salvo poi scivolare al tiro, guadagnando solo l'angolo. Sul ribaltamento, Corinti innesca D'Angeli sul lato corto, sull'imbucata Zanni tocca da due passi e Berardi s'oppone d'istinto. Passano i minuti e cresce il Fiorentino: Belward a giro col mancino, Casadei para e Ben Kacem è tagliato fuori di nulla dal rimbalzo. Poi tocca a Mariano, murato da Vandi quando Cucchi lo cerca in area e respinto da Casadei quando ci prova da fuori.

L'occasione più nitida è però, di nuovo, del San Giovanni: Zanni riceve in area da Calp, salta Luca Evaristi e si presenta a Berardi, perfetto nell'opporsi in uscita. Ripresa e, sempre nella stessa porta, altro gol sfiorato: Giambalvo va in tilt e la consegna a destra a Belward, palla a centro area dove Mariano va a botta sicura e Casadei è miracoloso nel salvare di piede. Casadei di nuovo sul pezzo quando Belward avvia l'inserimento di Cucchi, la palla resta lì e Gjonaj carica sulla schiena di Calp. E da un lancio proprio di Calp arriva l'episodio decisivo, Cucchi spizza corto verso Berardi, D'Angeli brucia l'uscita del portiere e poi cade sul contatto con lo stesso Cucchi. Rigore e D'Angeli a completare l'opera, spiazzando Berardi per quello che è il suo 5° gol, su dieci totali della squadra.

Incassato lo svantaggio il Fiorentino si riversa in attacco, non andando però oltre a una punizione dal limite di Abouzziane bloccata da Casadei. E anzi è il San Giovanni a sfiorare il raddoppio con Bastianelli che, liberato dall'involontaria torre di Luca Evaristi, carica alto anticipando l'uscita di Berardi. Girochiave mancato ma poco importa, il recupero non porta altro e le pantere festeggiano una vittoria tanto attesa e fondamentale per non uscire dai giochi.







