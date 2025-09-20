CAMPIONATO SAMMARINESE
3 su 3 per il Tre Penne
Domenica solo il Tre Fiori - in caso di vittoria contro la Juvenes/Dogana - potrà raggiungerla in vetta alla classifica
Oltre all’1-1 tra San Giovanni e Fiorentino, il Tre Penne continua nel proprio percorso netto: 1-0 alla San Marino Academy e terza vittoria consecutiva in campionato. I biancazzurri conquistano la vetta della classifica con 9 punti, domenica solo il Tre Fiori - in caso di vittoria contro la Juvenes/Dogana - potrà raggiungerla.
