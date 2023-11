NAZIONALE 30 anni dal gol record di Davide Gualtieri all'Inghilterra Il 17 novembre 1993 a Bologna, l'attaccante sammarinese realizzò il gol più veloce delle qualificazioni ai mondiali in 8 secondi e 3.

Quanto può durare un attimo? Un respiro, tra il fischio dell'arbitro e quel pallone che rotola in fondo alla porta. Un momento lungo 8 secondi e 3, che oggi, come quella sera di novembre del 1993 torniamo a rivivere con grande piacere. San Marino entra nella storia, lo fa segnando a Bologna all'Inghilterra. Davide Gualtieri diventa idolo, mito dei tifosi.

Dopo trent'anni Davide Gualtieri è ancora un'icona del calcio, una storia da raccontare davanti a una pinta di birra in un pub inglese, un po' anche da esagerare tra gli appassionati di calcio. La storia del gol più veloce che ha eliminato l'Inghilterra dai mondiali. Quella notte di novembre San Marino è in vantaggio per 1-0, scrive una pagina di storia internazionale, fissa un record battuto solo nel 2016 da Christian Benteke con il gol del Belgio a Gibilterra, che superò di 2 centesimi il primato sammarinese, ma per noi sarà sempre quello di Davide Gualtieri il gol che ha eliminato l'Inghilterra.

Questa sera la puntata di Storie di Sport in onda dalle 21:05 sarà dedicata a Davide Gualtieri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: