CAMPIONATO SAMMARINESE 4° turno: spicca Tre Fiori-Virtus, Domagnano-La Fiorita e Tre Penne-Juvenes in diretta su RTV Esordio di Andy Selva sulla panchina dei gialloblu, in campo domenica.

Comincia col botto la quarta giornata del campionato: stasera, alle 21:15, c'è Tre Fiori-Virtus, i campioni in carica – capolista a punteggio pieno – contro i grandi rivali della passata stagione, che stanno a -2. A separarli, il pari neroverde della prima, con La Fiorita, e la produzione offensiva: I gialloblu hanno fatto 12 gol – con +10 di differenza reti – Acquaviva per ora non ne ha ancora presi ma nella casella dei segnati ne ha solo 3.

Per quel che riguarda le altre due capolista, la Folgore gioca sabato con la San Marino Academy – reduce da due pari – domenica invece il Tre Penne affronta la Juvenes/Dogana, partita trasmessa in diretta, alle 15, su San Marino RTV. La JD era partita forte col poker rifilato al Faetano, poi però si è arenata in due sconfitte consecutive.

L'altra partita in diretta su San Marino RTV, sempre alle 15, ma sabato, è Domagnano-La Fiorita: sarà l'esordio sulla panchina gialloblu di Andy Selva, chiamato a dare una scossa a una squadra partita con tre pareggi; di fronte c'è un avversario solido, reduce dal 3-0 incassato dalla corazzata Tre Fiori ma comunque 5° a quota 6, frutto delle due vittorie iniziali (compreso un 4-0 al San Giovanni).

Per il resto, stasera scendono in campo due delle formazioni a quota 4: la Libertas affronta il Faetano, reduce dal primo punto, e il Cosmos, che ha trovato la prima vittoria col 6-1 al Pennarossa e se la vede col Murata. La terza del lotto di seste, il Fiorentino, gioca sabato proprio col Pennarossa, una delle due formazioni ancora a zero. L'altra è il Cailungo, che domenica incrocia il San Giovanni, fresco dei suoi primi tre punti.

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