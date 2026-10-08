CAMPIONATO SAMMARINESE 5° turno, le capolista in campo agli estremi. San Giovanni-Tre Fiori e Domagnano-Tre Penne in diretta su RTV La Folgore apre il turno venerdì col Pennarossa, Città gioca domenica. Virtus con l'Academy.

Al solito, il 5° turno di campionato si spalma su tre giorni, con le due capolista a punteggio pieno, Folgore e Tre Penne, piazzate agli estremi. La Folgore apre nel trittico del venerdì, contro un Pennarossa che, prima della sosta, aveva trovato il primo successo – e i primi punti in generale – contro il Fiorentino. Due formazioni agli antipodi, per gol subiti: Falciano è la miglior difesa (ne ha incassato soltanto uno), Chiesanuova è la peggiore a quota 16, ossia 4 a partita.

Il Tre Penne invece chiude, domenica alle 15, contro il Domagnano, una partita che potrete seguire in diretta su San Marino RTV. I giallorossi sono partiti con due vittorie e poi sono incappati in altrettante sconfitte, l'ultima delle quali il rocambolesco ko – con doppio autogol – con La Fiorita. In contemporanea sarà in campo la terza della classe, la Virtus, che rispetto al duo di vetta paga il fatto di avere una X in tabella: i neroverdi hanno un turno teoricamente agevole contro la San Marino Academy, ultima con 2 punti e un gol a referto. A una lunghezza dalla Virtus – quindi teoricamente a tiro di vetta – c'è il Tre Fiori, in campo sabato col San Giovanni nell'altra sfida trasmessa in diretta, dalle 15, su San Marino RTV. I gialloblu vengono dal primo ko stagionale – proprio nello scontro diretto con Acquaviva – hanno il miglior attacco (14 reti, 3 e mezzo a turno) e affrontano un avversario dal ruolino opposto (1 vittoria e 3 sconfitte).

Riflettori anche su La Fiorita, che alla vigilia della sosta, con l'arrivo di Selva in panchina, ha trovato, dopo 3 X, il primo successo del campionato: i gialloblu, ancora imbattuti, cercano continuità nella sfida del venerdì col Murata, che come il Sangio ne ha vinta una e perse le altre. Sempre venerdì anche l'altra reduce dal primo hurrà, il Cailungo, che dopo aver sbloccato la classifica affronta la Libertas. Sabato, il Faetano ultimo – ma che viene da due X – incrocia il Fiorentino, un punto in tre turni; domenica, infine, il derby tra il Cosmos – che ha ingranato con un bis di successi consecutivi – e la Juvenes/Dogana, viceversa impantanatasi con tre cadute filate, benché le ultime due siano arrivate con le capolista.

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