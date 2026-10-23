CAMPIONATO SAMMARINESE 6° turno: spicca Tre Penne-Tre Fiori, Folgore contro la Libertas Fiorentino-Cailungo e Faetano-La Fiorita saranno trasmesse in diretta su San Marino RTV

Terminata la Coppa delle Regioni, il campionato torna con la 6ª giornata e le capolista sono, di nuovo, agli estremi del turno. Il meglio già stasera con la partita di cartello del lotto, tra il sin qui perfetto Tre Penne e il Tre Fiori campione in carica, 4° a -3 e tenuto lontano dalla vetta solo dal ko contro la Virtus. Sarà miglior difesa contro miglior attacco: Città non prende gol dalla prima giornata, i gialloblu, pur avendo vinto solo di misura l'ultima col San Giovanni, ne segnano in media tre a partita. E poi c'è la squadra che ha sia la miglior difesa (2) che il miglior attacco (15), ossia l'altra capolista sempre vincente, la Folgore: i giallorossoneri vanno in campo domenica contro una Libertas da non sottovalutare, che sin qui ha perso solo con la Virtus.

Virtus che è 3ª a -2, spera negli inciampi delle prime per salire in vetta e stasera se la vede con una Juvenes/Dogana in difficoltà, che ha vinto la prima e perso le successive 4. Sempre stasera c'è un Cosmos in crescita, che ha ingranato con 3 successi consecutivi: l'avversario è la San Marino Academy, ultima a quota 2, un solo gol fatto e 10 subiti. Quasi stesso ruolino – salvo per i gol subiti, che sono addirittura 15 – per il Faetano, che domenica alle 15, con diretta su San Marino RTV, affronta un'altra squadra in ripresa, La Fiorita. Unica ancora imbattuta – al di fuori delle prime tre della classe – con l'arrivo in panchina di Selva Montegiardino ha trovato ciò che le mancava, ossia le vittorie (2/2, nella nuova gestione).

Sabato invece ci sono due incroci tra chi cerca l'ingresso nei playoff e chi mira alla zona spareggi: il Fiorentino, tornato al successo dopo 3 turni a vuoto, e il Domagnano, partito con due vittorie e reduce da tre ko, sfidano rispettivamente Cailungo e Murata, che ne hanno vinta una e perso le altre quattro. Fiorentino-Cailungo sarà in diretta, dalle 15, su San Marino RTV. Infine, stasera si affrontano altre due formazioni ancorate a 3 punti, Pennarossa e San Giovanni.

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