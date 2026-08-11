7 acquisti per il Tre Penne, Blanco alla Virtus, al Pennarossa arriva Mema

Sta per partire il campionato sammarinese di calcio, e il Tre Penne vuole puntare allo scudetto, dopo il terzo posto della scorsa stagione. Sono ben 7 i nuovi giocatori arrivati negli ultimi giorni, con rinforzi arrivati in tutti i reparti. Dal Cosmos arriva il trequartista Katriel Islamaj, che l'anno scorso è stato trascinatore della squadra di Serravalle con 11 reti. Acquisto importante anche in difesa, dove dai campioni in carica del Tre Fiori arriva Domenico Scarcella. Il terzino destro, classe 2005, nonostante la giovane età ha già avuto diverse esperienze nei campionati d'Eccellenza di Calabria e Marche. In attacco, dopo aver salutato Imre Badalassi, capocannoniere della squadra nella passata stagione con 18 reti tra campionato e Coppa Titano, torna dopo 6 stagioni l'esterno Luca Ceccaroli, che al Tre Penne ha già giocato per sei stagioni, collezionando163 presenze e 46 gol. In arrivo per i biancoazzurri anche diversi giovani, come il centrale italo-argentino Gino Meriano, classe 2006, l'anno scorso al San Giovanni. Arriva invece dalla serie a lussemburghese Abdel Mansour, ala destra franco-algerina di 23 anni. A centrocampo c'è stato l'acquisto di Mario Meddi Cordioli, italofilippino cresciuto nel Chievo Verona e che ha già assaggiato il campionato sammarinese con la maglia dello Juvenes/Dogana, mentre in porta, oltre alla conferma del capitano Mattia Migani, arriva Federico Andreani, che l'anno scorso ha vinto il Campionato Promozione con il Lunano.

La Virtus rinforza il centrocampo con l'arrivo, dalla Bobbiese, del classe 2025 Bryan Blanco, cresciuto nella Reggiana e con in curriculum anche una presenza in Serie B in maglia granata. Il Pennarossa prende dal Tre Fiori l'attaccante Marseljan Mema, il Fiorentino annuncia il centrocampista Cristian Simiri e il Murata completa la rosa con Alessandro Raimondi.











