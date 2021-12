8 squadre per 4 posti: mercoledì il ritorno dei quarti di Coppa Titano

Il calcio sammarinese non va in vacanza – almeno per il momento – e domani sera, nel giorno dell'Immacolata, 8 squadre si giocano l'accesso alle semifinali di Coppa Titano. A partire con il vantaggio più cospicuo è sicuramente La Fiorita: i campioni in carica vengono dal netto 3-0 dell'andata contro il Faetano e, ai gialloblu di Girolomoni, servirà più di un'impresa per ribaltare il risultato. Chiamato alla “remuntada” anche il Tre Penne, sconfitto clamorosamente per 2-0 dal Domagnano nei primi 90 minuti. Stefano Ceci si affiderà ad Imre Badalassi, capocannoniere in campionato e reduce dalla tripletta contro il Pennarossa. Dall'altra parte i Lupi di Mancini, che stanno attraversando un momento difficile, hanno una ghiotta occasione di eliminare una pretendente al titolo e le reti di Parma e Gabellini rappresentano un bel bottino.







Molto più in equilibrio, invece, gli altri due quarti di finale: il Tre Fiori può contare sull'1-0, sul penalty di Ferrario all'andata per essere tra le migliori 4 anche con un pareggio. Si augura l'opposto, ovviamente, il Pennarossa dello squalificato Andy Selva che dovrà rinunciare – per lo stesso motivo – anche a Tomassini e Michelotti, espulsi nel primo dei due round. Si parte da 0 tra Murata e Folgore che, dopo la sfida in campionato dello scorso weekend, incroceranno nuovamente i tacchetti per la terza volta stagionale. La prima di Coppa fu 0-0 e, quindi, chi vince va in semifinale. Tutti i match verranno trasmessi in diretta radio sui 103.2 di San Marino Classic: calcio d'inizio alle ore 20.45 con possibilità di supplementari e rigori in caso di parità di gol segnati nel computo dei 180 minuti.