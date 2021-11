8° giornata: volano Tre Penne e Libertas

Un Tre Penne senza limiti guarda tutti dall'alto verso il basso con Badalassi sempre più cannoniere Il bomber ex Folgore mette la sua firma anche contro il Tre Fiori e trascina la squadra di Ceci in vetta alla classifica. E di Zonzini il gol che spalanca la strada al Tre Penne. Badalassi per il raddoppio tutto nel primo quarto d'ora. Il definitivo punto esclamativo sui tre punti lo mette Cibelli. Nel finale frustrazione per Davide Simoncini che si fa espellere a causa di un comportamento plateale e l'arbitro non può far altro che estrarre il rosso. Ad Acquaviva, Tre Penne batte Tre Fiori 3-0.







Autentico nubifragio di gol si abbatte sul Cosmos dove la Libertas dilaga e chiude il set. L'ex San Marino Calcio Emiliano Olcese apre la scatola. L'ex Tre Penne Fraternali porta il club di Borgo Maggiore sul 2-0. Prima della mezz'ora partita già chiusa con il tris firmato Aruci. Nella ripresa anche grazie all'espulsione per doppia ammonizione di Cavalli, la Libertas dilaga con l'autorete di Zaghini. La doppietta personale di Olcese e l'ultima gioia dei granata di Borgo è opera di Basile. A Fiorentino. Libertas batte Cosmos 6-0.

Il Fiorentino non muore mai e acciuffa un pareggio insperato al 93esimo. Ma andiamo con ordine. Il Faetano prima costruisce poi sciupa un doppio vantaggio propiziato da Kalemi. Primo gol dopo soli 9 minuti, raddoppio su rigore ad inizio ripresa. Quando tutto lasciava pensare ad una grande giornata Faetano, arriva la rincorsa Fiorentino. Cominciata con Abouzziane e terminata al fotofinish con Filippi . A Montecchio Fiorentino – Faetano 2-2. Finisce in parità senza reti Juvenes/Dogana – Murata. A Domagnano termina 0-0