CAMPIONATO SAMMARINESE A caccia di un posto in Europa; a San Marino cominciano i play off Questa sera due partite ad eliminazione diretta Juvenes/Dogana – Domagnano e Folgore – Fiorentino

Ad Acquaviva ore 20.45 Juvenes/Dogana – Domagnano. giallorossi per ribaltare il pronostico, serravallesi per confermare quanto ha detto la regular season. Il Domagnano ha chiuso all'undicesimo posto il campionato e se vuole proseguire la scalata verso l'Europa ha solo un risultato. Vincere significherebbe, per la formazione del tecnico Paolo Rossi garantirsi un'altra chance e soprattutto prendersi una rivincita sulla Juvenes/Dogana capace di battere il Domagnano in campionato sia all'andata che al ritorno. Seconda giornata, 24 settembre 2023 Domagnano – Juvenes/Dogana 0-3. Juvenes/Dogana – Domagnano 1-0 alla diciasettesima 23 gennaio 2024. Questi sono numeri che la squadra di Amati cercherà di non guirdare per concentrarsi esclusivamente sulla partita di questa sera.

Niente calcoli, anche perchè entrare in campo con due risultati su tre, è sicuramente un vantaggio ma può essere anche un'arma a doppio taglio. Il calcio, spesso, favorisce chi non ha nulla da perdere. Juvenes/Dogana – Domagnano questa sera ad Acquaviva ore 20.45 arbitra Illie. L'altra partita del turno preliminare si gioca a Montecchio stessa ora Folgore – Fiorentino. Più o meno vale anche qui lo stesso discorso fatto in precedenza con il Fiorentino che ha un solo risultato per il peggior piazzamento in classifica. Ma vanno fatte delle nette distinzioni. Tra Juvenes/Dogana – Domagnano ci sono 10 punti di distacco in campionato, tra Folgore – Fiorentino solo uno.

Nona contro decima. In regular season una vittoria per la Folgore all'andata e il recente pareggio 2-2 dello scorso 6 aprile. I due club che usciranno vincenti da questi due sconti sfideranno nei quarti le big. La Fiorita, per la squadra che ha chiuso la regular con la peggior posizione, il Tre Penne per quella con la migliore. Folgore - Fiorentino ore 20.35 arbitra Zani.

