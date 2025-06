A Cailungo arriva un nuovo campo sintetico

La società sportiva Cailungo ha inaugurato la nuova struttura sportiva campo sintetico realizzata in forma privata e garantita alla comunità sammarinese grazie al contributo di volontari. Quando si parla di sport, soprattutto a livello scolastico o dilettantistico, l’attenzione si concentra quasi sempre sull’attività in sé: le squadre, gli allenamenti, i risultati. Ma prima ancora del gioco, c’è un aspetto spesso sottovalutato che ne determina la qualità e la sicurezza.

La società sportiva Cailungo da sempre attenta a questi dettagli, investe nella cura degli spazi dove i giovani crescono, e si formano . Un altro aspetto centrale nella progettazione degli spazi sportivi è la loro capacità di durare nel tempo.

Non è solo una questione economica ma è soprattutto una scelta di sostenibilità e rispetto verso l’ambiente e verso le persone che questo nuovo impianto realizzato in zona San Michele useranno per anni. Investire su questi aspetti significa dimostrare una visione lungimirante, nell' interesse dell’esperienza sportiva. All'inaugurazione il Segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci, il Segretario Generale Zafferani e il Vice Presidente della FSGC Grana, con loro anche Pier Angelo Manzaroli, il Capitano di Castello Nanni e il parroco di Borgo Maggiore.