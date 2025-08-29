CONFERENCE LEAGUE A Cattini i conti non tornano: "L'arbitro può sbagliare, ma non sempre dalla stessa parte"

"Se perdi perché il tuo avversario è estremamente più competitivo o se perdi perché tu non sei riuscito a giocare a pallone, ha un senso. Se perdi perché l'arbitro, e poi si può rivedere la partita mille volte, commette innumerevoli sviste è sempre senso unico. Nel primo cartellino giallo su Zenoni incomprensibile. Nella fase del secondo cartellino giallo c'era un fallo grande come una casa su Nyang, ha lasciato correre, il fallo di Zenoni non esisteva e secondo giallo, quindi espulsione. Queste situazioni fanno male al calcio, però insomma dobbiamo smaltire questa delusione che è più grande di aver perso per demerito. I ragazzi sono stati bravissimi, avete visto tutti quanti. Se fosse stato un arbitraggio differente per noi la partita è finita al primo tempo, sull'1 a 1 era la condizione ideale, ce la stavamo giocando. Peccato. Se fossimo stati undici contro undici con un arbitraggio normale e avessimo perso, chapeau. Così non è stato e quindi c'è questa amarezza. Perdere così non piace, penso, nessuno. Rivalutiamo il livello dell'arbitraggio del campionato sammarinese, sicuramente alla luce di quanto abbiamo visto questa sera. Il campionato inizia domenica, c'è un campionato da vincere. C'è un altro campionato da vincere, dobbiamo metterci subito in corsa perché nessuno aspetta".



