CONFERENCE LEAGUE A Chisinau è il giorno di Milsami-Virtus Bizzotto: "Sappiamo della loro forza, ma non partiamo battuti"

“Un pensierino ad andare avanti? Si tra di noi ne abbiamo parlato”. Sorride Nicola Gori mentre risponde ai giornalisti moldavi incontrati in conferenza col tecnico Bizzotto prima della rifinitura. Che si è tenuta all'orario della partita, nel campo della partita, lo stadio dello Zimbru, pronto a offrire i suoi 10000 seggiolini al Milsami che invece un impianto da terzo turno preliminare di Conference non ce l'ha. Mancano Niang, per la trasferta del quale non c'erano tempi tecnici necessari all'ottenimento del visto e De Angelis. Da verificare invece Benincasa che ha abbandonato l'allenamento con una caviglia dolorante. Il resto sono scelte da accompagnare all'idea di lasciare tutto aperto in vista del ritorno. Così il tecnico della Virtus Luigi Bizzotto:

"Ci proveremo con tutte le nostre forze che magari sono un pochettino di più rispetto alle precedenti partite perché comunque vogliamo provare a giocarcela sia qui che in casa. Sappiamo di affrontare una squadra forte che è già alla sesta giornata di campionato per cui anche atleticamente sarà sicuramente più avanti di noi, però siamo noi metteremo in campo tutte quelle che sono le nostre forze e tutte le nostre abilità per cercare di tenere aperta la partita".

Si gioca alle 19 di Chisinau, a San Marino saranno le 18. Ingresso gratuito un modo per dire, nel paese più povero d'Europa, che il calcio è della gente.

