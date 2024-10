A Dogana il Trofeo San Marino for the Children

Nuovo impegno in un evento di beneficenza per l’ASCO35: l’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35 scenderà infatti in campo allo stadio “Ezio Conti” di Dogana domani, venerdì 18 ottobre, per sfidare Old Stars Gradara e Associazione Sammarinese Stampa Sportiva.

Il calcio d’inizio della prima sfida è programmato alle ore 20:00. Sarà possibile assistere al triangolare amichevole tramite un’offerta libera all’arrivo in tribuna: il ricavato sarà devoluto a San Marino for the Children – cui è intitolato il trofeo, giunto alla sua quinta edizione. La manifestazione è patrocinata dalla Segreteria di Stato per lo Sport.