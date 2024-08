A Gianluca Bollini le chiavi del San Marino Calcio

Il presidente Montanari - si legge nel comunicato - dopo l’acquisizione dei terreni di Pietracuta dove sorgerà la casa del San Marino Calcio, ha rivolto immediatamente l’attenzione sua e dello staff al mercato. La prima notizia ufficiale non si è fatta attendere Visti gli ottimi risultati ottenuti e la professionalità dimostrata la presidenza conferma con contratto pluriennale Gianluca Bollini nel ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra con delega per la organizzazione e la costruzione dell’organigramma della squadra juniores che anche quest’anno affronterà il campionato nazionale. Questo vuole esser non solo un riconoscimento per l’operato di Bollini ma anche un chiaro segno della volontà di mantenere la sammarinesità della società nel rispetto degli impegni presi con la FSGC e con i propri tifosi. Entro il prossimo 10 Giugno – conclude l'ufficio stampa biancoazzurro - verranno comunicati il nome del nuovo allenatore della prima squadra e le date e gli orari del ritiro pre-campionato.

Dopo quella della conferma di Bollini, cercato anche dal Piacenza, il quale ha firmato un biennale, l'altra notizia che si legge sul comunicato è il ritorno al ritiro pre-campionato che l'ex società non aveva mai fatto. Entro il 10 giugno il nome del nuovo allenatore che non sarà l'ex Corticella Alessandro Miramari, in attesa della chiamata dell'Arzignano Valchiampo in Serie C. Il 10 giugno è molto vicino ed è probabile che Bollini abbia già contatti avanzati. Il DS potrebbe proseguire sulla linea di un profilo alla Cassani, nuovo tecnico del Lentigione, il nome potrebbe essere quello di Nico Lelli, 30 anni, allenatore del Ghiviborgo, ottavo nel campionato di Serie D Girone E, seguitissimo anche dal Montevarchi; non sarà facile per Bollini superare la concorrenza.

Sempre in quel girone si è messo in luce anche il tecnico del Seravezza, Cristian Amoroso, classe 1976, apprezzato centrocampista di Fiorentina, Bologna, Empoli e Ascoli. Emiliano Montanari non si occuperà in nessun modo di questioni tecniche, ma tra le ipotesi ventilate c'è anche il nome di Gianluca Zattarin, tecnico del Legnano, che ha già lavorato col nuovo presidente del San Marino Calcio. Tra gli altri nomi che circolano ci sono quelli di Matteo Vullo, ex Progresso, Massimo Gadda, ex Ravenna e Mirko Taccola, ex Sammaurese. Sempre per dare continuità alla sammarinesità, conferma per Simone Celli che si occuperà della parte amministrativa, e per Giampaolo Mazza che resterà Direttore dell'Area Tecnica. Si sarebbero invece raffreddati i rapporti tra Montanari e l'ex Presidente del Victor San Marino Luca Della Balda. Oltre a Lazzari e Tosi potrebbero vestire la maglia del San Marino Calcio l'attaccante Samuele Zannoni - cercato anche dal Gambettola -, il difensore della Nazionale Andrea Contadini e l'ex Olbia Filippo Fabbri, l'ex San Giuliano City Niko Sensoli e l'ex Cosmos Filippo Berardi.