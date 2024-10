A Gibilterra anche i tifosi di San Marino

Dai 15 mesi di Dante a 46 anni di Giovanni. Il tifo non ha ’età quando si parla di San Marino. Arrivano da Spagna, Francia, Argentina e Inghilterra, naturalmente da San Marino e Italia, tutti con la stessa passione per la Nazionale del Titano. La "Brigata mai 1 Gioia" ha organizzato questa prima storica trasferta con la collaborazione della Federcalcio di San Marino.

Appuntamento nel centro di Gibilterra con i tifosi di casa, sotto il nome di team 54, perché nazionale numero 54 ad affiliarsi alla UEFA. Una sorta di gemellaggio tra tifosi di piccoli paesi, aperta ieri sera dall’amichevole che hai visto Gibilterra imporsi per 7-1. La passione alla base di tutto, che vede questi grandi tifosi, per volontà e attaccamento, organizzati per sostenere San Marino.