A Istanbul, La Fiorita sfida i turchi del Başakşehir

Nel video l'intervista con Gianluca Vivan - portiere La Fiorita

La vigilia della sfida è di quelle importanti. Da una parte e dall’altra. Per il Başakşehir è il debutto stagionale in Conference League, per La Fiorita la continuazione di un sogno. La squadra turca è una montagna difficile da scalare e i gialloblù lo sanno bene. L’avversario ha qualità importanti, la Fiorita grande cuore e passione, quella che esporta, perché esserci conta molto e in questi casi anche più del risultato. C’è poi la curiosità, toccata anche in conferenza stampa. Buona presenza di giornalisti turchi per chiedere cosa questa squadra potrà fare contro il Başakşehir. Attesi oltre 5mila tifosi, in un impianto splendido che può accoglierne fino a 17mila, intitolato a Fatih Terim, l’Imperatore che ha guidato anche Fiorentina e Milan. Nell’undici di partenza ci sarà Gianluca Vivan, eroe nella sfida contro l’Isloch.

