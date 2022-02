A La Fiorita il "remake" della finale scudetto: Folgore ko 1-0

Il remake dell'ultima finale di Campionato Sammarinese va a La Fiorita che vendica – parzialmente – il ko di maggio contro la Folgore. In più, Montegiardino rosicchia altri due punti al Tre Penne capolista. Inizio con il piede sull'acceleratore per i gialloblu che nel primo quarto d'ora collezionano almeno 4 palle gol. Al primo affondo Rinaldi fa cilecca da buona posizione mentre qualche secondo più tardi è Zulli a calciare da posizione angolata, trovando la pronta risposta di Gueye. Il portiere giallorossonero è attento anche sul calcio d'angolo seguente con Brighi che non sfrutta da due passi. Al 16' la difesa della Folgore – molto alta – si fa sorprendere dall'inserimento di Zulli che guarda in mezzo e crossa basso ma nessuno dei suoi compagni ci arriva. E' sempre La Fiorita a fare la partita nella prima frazione anche se di occasioni vere e proprie non ce ne sono più, fatta eccezione per questo tentativo di Errico bloccato senza problemi da Gueye.

Per vedere la Folgore in azione bisogna attendere la ripresa: punizione di Dormi, Vivan respinge in tuffo. Sull'altro versante Grandoni ci prova senza creare grattacapi a Gueye. Al 56' azione avvolgente dei ragazzi di Omar Lepri, Fedeli va alla conclusione ma l'ex Murata spara a salve. La Fiorita – invece - protesta per questo gol annullato al solito Zulli per off-side, ma il fischio del direttore di gara arriva ben prima che la palla entri in rete. Tre minuti dopo, però, è 1-0 Montegiardino: colpo di testa vincente di capitan Rinaldi, Gueye e Spighi sulla linea non possono nulla. Gli uomini di Oscar Lasagni festeggiano per un gol pesantissimo. Nel finale la Folgore alza il baricentro ma si ferma al tiro di Sabbadini che Vivan osserva terminare sul fondo. La Fiorita si porta ora a 5 punti dal Tre Penne, con una partita in meno.