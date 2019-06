Vento forte e nebbia sull'aeroporto di Vagar nell' isole Faroe, condizioni climatiche che impediscono al volo charter di poter atterrare nelle isole del nord Europa. La squadra è bloccata in Scozia, all'aeroporto di Glasgow, in attesa di conoscere le decisioni di FSGC e UEFA. Sembrerebbe infatti che il meteo non migliorerà nemmeno domani, giorno della partita





Aggiornamento (18:40): Il Tre Fiori in volo verso le Faroe