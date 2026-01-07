TV LIVE ·
A rischio la ripresa del Campionato Sammarinese

L'abbondante nevicata ha già imposto il rinvio del turno del campionato di futsal. Nel week end dovrebbe ripartire la corsa scudetto con l'ultimo turno di andata del campionato di calcio.

di Elia Gorini
7 gen 2026

Gli impianti sono stati ampiamente ricoperti dalla neve. Nel video vediamo la situazione dello stadio Federico Crescentini di Fiorentino e del campo sintetico di Montecchio. L'abbondante nevicata ha già imposto il rinvio dell'intera giornata del campionato sammarinese di futsal in programma per domani. Fortemente a rischio è anche l'intero turno del campionato sammarinese di calcio. Anche gli impianti situati nella parte bassa della Repubblica sono coperti dalla neve. Nel fine settimana sono previste le partite dell'ultima giornata del girone di andata di campionato tra Dogana, Acquaviva, Montecchio, Fiorentino e Domagnano. A causa della neve anche la riprese degli allenamenti è stata limitata per i club. Non è quindi da escludere il rinvio della giornata. 





