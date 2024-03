FSGC BUSINESS TEAM A San Marino Football is inclusion Presentato da Fabio Lepri il progetto che vede l'inclusione degli atleti con disabilità.

La partita tra San Marino e Saint Kitts e Nevis è stata l'occasione anche per rinnovare gli appuntamenti del FSGC Business Team organizzati dal responsabile marketing Andrea Nardoni. Al centro dell'incontro l'inclusione. Un tema particolarmente sentito a San Marino, che nell'ambito calcistico si rinnova e innova grazie al progetto Football is Inclusion.

È stato Fabio Lepri, disability manager per FSGC a introdurre l'argomento al San Marino Stadium. Lo sport strumento per favorire l'inclusione, un progetto nato due anni fa, che oggi conta di 14 ragazzi, che possono essere tesserati. San Marino e la FSGC sono da questo punto di vista innovatori, visto che, in Italia per esempio, un ragazzo con disabilità non può essere tesserato.

Altre testimonianze sono arrivate da Maurizio Ceccoli e Paolo Canarezza che hanno ricordato la collaborazione con la Cooperativa sociale in Volo e Barbò. Da segnalare anche gli interventi dell'atleta Federico Alessandrini e del presidente di San Marino Special Olympics Barbara Frisoni.

(Nel video l'intervista con Barbara Frisoni - Presidente Special Olympics San Marino)

Nel link la puntata di PassioneCalcio Giovanile con Fabio Lepri dedicata al progetto Football is inclusion

