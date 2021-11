NAZIONALI A scuola col calcio: gli studenti del Liceo Linguistico al fianco delle Nazionali

A scuola col calcio: gli studenti del Liceo Linguistico al fianco delle Nazionali.

È una splendida iniziativa, quella che ha preso corpo da questa mattina e che coinvolge la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e la Scuola Secondaria Superiore della Repubblica di San Marino. In particolare, gli studenti impegnati nel quarto anno di Liceo Linguistico ed i maturandi nel medesimo indirizzo di studio, affiancheranno i membri dello staff organizzativo della Nazionale di San Marino e dell’Under 21 in vista dei prossimi impegni internazionali di metà novembre. Un’opportunità, per i ragazzi, per sviluppare esperienze dirette in qualità di interpreti delle Nazionali di calcio straniere che saranno in territorio sammarinese, nonché – per altri – la possibilità di fare altrettanto all’estero, fungendo anche da valido supporto al comparto organizzativo della Federcalcio di San Marino.

[Banner_Google_ADS]

Insomma, un percorso complementare allo studio delle lingue, potenziando anche l’aspetto pratico e di esercizio sul campo, arricchendo e migliorando contemporaneamente le proprie conoscenze linguistiche e lessicali. Una vera e propria sinergia, tra Scuola e Federcalcio, che potrà consentire a giovani studenti sammarinesi di partecipare come rappresentanti dello Stato di San Marino ad eventi di carattere internazionale, approcciare in questa maniera anche il mondo del lavoro mettendosi alla prova attraverso esperienze dirette, sul campo. Nello specifico, due studenti seguiranno la Nazionale di San Marino e l’Under 21 nelle rispettive trasferte di Budapest e Ingolstadt, mentre altrettanti saranno coinvolti in occasione della sfida di mercoledì prossimo con Israele – al San Marino Stadium. Numeri che salgono ovviamente in occasione della visita dell’Inghilterra, per intercettare una massiccia affluenza di pubblico e addetti ai lavori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: