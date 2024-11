FUTSAL A Serravalle nasce l'Arena del Futsal Continuano anche i lavori per il nuovo campo da calcio a 11 in sintetico. In costruzione la tribuna da 1600 posti e il parcheggio coperto da 290 posti.

A Serravalle nasce l'Arena del Futsal.

Obiettivo gennaio 2026. Questa la data prevista per la consegna dei lavori dell'Arena Futsal che sta sorgendo nell'area di Serravalle B.

"I lavori stanno procedendo bene in questo momento - ha detto il segretario generale FSGC Luigi Zafferani - e quindi in base ai contratti stipulati che abbiamo. gennaio 2026 dovrebbero essere terminati i lavori sia per quel che riguarda la Futsal Arena sia per quel che riguarda la struttura del campo sportivo del calcio a 11"

I lavori di realizzazione del nuovo impianto destinato al futsal ha visto in questi giorni l'installazione della struttura di legno.

"Hanno finiti oggi di montare le arcate e quindi adesso verranno coperte con delle lamiere per renderla chiusa e poi dopo verranno fatti i lavori internamente. Mentre stanno andando avanti i lavori all'interno dello spogliatoio dove ci sono tre piani con quattro spogliatoi per il piano futsal, quattro spogliatoi per il campo da calcio a 11 e una sala ricevimenti o quello che serve quando ci saranno da ospitare delle manifestazioni internazionali in base agli standard richiesti dalla FIFA e dalla Uefa. La tribuna dell'impianto del futsal è predisposta per 880 spettatori quindi è una struttura abbastanza imponente e ospitale".

Immagino che a questo punto diventi anche un'opportunità l'idea di giocare tutto il campionato all'interno di strutture al chiuso utilizzando futsal Arena e Multieventi?

"Adesso questo dobbiamo vederlo per cercare di capire come strutturare il campionato. Però è un'idea che abbiamo in testa e quindi cercheremo di svilupparla per rendere il futsal effettivamente come dovrebbe essere giocato, perché il futsal come sappiamo tutti va giocato sul parquet e al chiuso".

Prosegue anche il cantiere dell'area dedicata al campo da calcio, dove sarà realizzato un nuovo terreno di gioco sintetico che potrà ospitare anche le gare internazionali di under 21 e coppe europee. Il nuovo campo di Serravalle B sorgerà su un parcheggio coperto da 290 posti e potrà accogliere nella nuova tribuna il doppio degli spettatori previsti nel progetto iniziale.

"Una tribuna che ospiterà circa 1600 posti quindi una bellissima tribuna. Anche il campo da calcio 11 e relativa tribuna dovrebbero finire sempre in concomitanza, diciamo dicembre 2025 o gennaio 2026 e quindi anche lì i lavori stanno andando avanti. Anche questa struttura è importante per avere un campo per poter far giocare il campionato sanmarinese e anche ospitare eventuali competizioni internazionali".

Anche perché mi diceva che le dimensioni sono quelle proprie internazionali?

"Sì, le dimensioni di questo campo sono le 105 x 68 che sono quelle come lo stadio attuale e quindi sono completamente regolamentari"

