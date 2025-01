FUTSAL EURO UNDER 19 A Simone Andolina il gol non basta: "Possiamo fare molto meglio di così" Il portiere Forcellini pensa già all'Azerbaigian: "Pronti a dare il cento per cento"

Con il pivot Simone Andolina, cominciamo dal gol, perché in campo internazionale il gol va sempre festeggiato. Avevi visto il buco nella barriera?

"Avevo pensato che qui, secondo me, uno spazio lo potevo anche trovare. Ho scelto di provare il tiro rispetto alla punizione battuta prima ed è andato bene, a quanto pare".

Questa è una partita che avete giocato un po' al buio perché si conoscevano poco gli avversari, vero?

"Sì, sapevamo che avevano fatto dei buoni risultati. Magari siamo entrati in partita un po' dopo, però l'esperienza in campo internazionale è tutta esperienza . Questo, secondo me, non è il vero San Marino, è altro quello che possiamo tirare fuori. Nella partita contro l'Azerbaigian, spero che riusciamo a far vedere veramente la squadra che siamo".

Tra i migliori il portiere David Forcellini:

"Nel primo tempo siamo subito andati sotto di 2 gol, però siamo riusciti a segnare e ad avere una motivazione in più. Nel secondo tempo l'altra squadra ha trovato più occasioni, le ha finalizzate e è andata così".

L'avvio forse è stato un po' contratto. Sentivate l'appuntamento e il fatto di giocare in casa?

"Sì, in avvio eravamo anche un po' tesi perché la squadra non la conoscevamo, ora ci riposeremo e domenica giocheremo contro l'Azerbaigian, un'altra squadra tosta. Daremo il 100% e proveremo a fare un buon risultato".

Nel video le interviste a Simone Andolina e David Forcellini

