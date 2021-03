A Wembley risuona l'inno di San Marino

Difficile capire, spiegare per quale motivo la Nazionale più antica del mondo, al pari di quella scozzese sia ferma, in termini di trofei al 1966. L'Inghilterra è l'unica Nazionale ad avere vinto il Mondiale, giocato in casa, e mai l'Europeo. L'11 luglio 2021 la finale sarà proprio a Wembley, e la squadra di Gareth Southgate proverà a porre fine al digiuno. Inserita nel gruppo D con Croazia, Scozia e Repubblica Ceca e senza dubbio l'Europeo per Nazioni l'obiettivo di una formazione svecchiata, giovane e attrezzata per puntare a vincere. Occhi puntati sul centrocampista del Manchester City Phil Foden. Si può parlare di maturazione completata, per un calciatore che non ha ancora compiuto 21 anni? Nel caso di Foden, non è del tutto esagerato, già tre anni fa era considerato il talento più promettente del calcio inglese.









L'attaccante del Manchester United Marcus Rashford detiene il record di giocatore più giovane a scendere in campo in Europeo per Nazioni, lo fece a 18 anni e 229 giorni. Rashford, oggi a 23 anni, è uno dei punti di forza dell'Inghilterra. Potremmo nominarne tanti altri ma a spiccare sono in particolare questi due. Domani per la Nazionale di San Marino sarà un match proibitivo. I ragazzi di Varrella possono solo pensare di fare una buona partita, questo si. Ma oltre alla notevole differenza da tutti i punti di vista non va dimenticato che il campionato sammarinese è appena ripartito mentre la Premier è al rush finale. Unica novità nei convocati di Varrella il difensore della Correggesse ex Cesena Filippo Fabbri. Sarà la prima volta nel tempio del calcio per Elia Benedettini, Fillippo Berardi e Nicola Nanni unici 3 professionisti della Nazionale di San Marino. Non sono a Londra Matteo Vitaioli, Fabio Ramon Tomassini infortunati e Davide Simoncini squalificato. Diretta di Inghilterra – San Marino domani ore 20.45 su San Marino RTV Sport canale 93 del Digitale Terrestre.