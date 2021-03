QUALIFICAZIONI MONDIALE QATAR 2022 A Wembley risuona l'inno di San Marino Domani ore 20.45 diretta su San Marino RTV Sport Ch 93 DDT la Nazionale sammarinese affronta l'Inghilterra a Wembley

Difficile capire, spiegare per quale motivo la Nazionale più antica del mondo, al pari di quella scozzese sia ferma, in termini di trofei al 1966. L'Inghilterra è l'unica Nazionale ad avere vinto il Mondiale, giocato in casa, e mai l'Europeo. L'11 luglio 2021 la finale sarà proprio a Wembley, e la squadra di Gareth Southgate proverà a porre fine al digiuno. Inserita nel gruppo D con Croazia, Scozia e Repubblica Ceca e senza dubbio l'Europeo per Nazioni l'obiettivo di una formazione svecchiata, giovane e attrezzata per puntare a vincere. Occhi puntati sul centrocampista del Manchester City Phil Foden. Si può parlare di maturazione completata, per un calciatore che non ha ancora compiuto 21 anni? Nel caso di Foden, non è del tutto esagerato, già tre anni fa era considerato il talento più promettente del calcio inglese.

L'attaccante del Manchester United Marcus Rashford detiene il record di giocatore più giovane a scendere in campo in Europeo per Nazioni, lo fece a 18 anni e 229 giorni. Rashford, oggi a 23 anni, è uno dei punti di forza dell'Inghilterra. Potremmo nominarne tanti altri ma a spiccare sono in particolare questi due. Domani per la Nazionale di San Marino sarà un match proibitivo. I ragazzi di Varrella possono solo pensare di fare una buona partita, questo si. Ma oltre alla notevole differenza da tutti i punti di vista non va dimenticato che il campionato sammarinese è appena ripartito mentre la Premier è al rush finale. Unica novità nei convocati di Varrella il difensore della Correggese ex Cesena Filippo Fabbri. Sarà la prima volta nel tempio del calcio per Elia Benedettini, Filippo Berardi e Nicola Nanni unici 3 professionisti della Nazionale di San Marino. Non sono a Londra Matteo Vitaioli, Fabio Ramon Tomassini infortunati e Davide Simoncini squalificato. Diretta di Inghilterra – San Marino domani ore 20.45 su San Marino RTV Sport canale 93 del Digitale Terrestre.



