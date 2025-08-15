"Abbiamo fatto qualcosa di incredibile"

SRV_INT_BUONOCUNTO-GOLINUCCI-SCAPPINI_15082025

Ivan Buonocunto, attaccante:

"Sono sincero, devo ancora realizzare, sinceramente è una serata magica. Merito di questo gruppo fantastico, veramente non abbiamo mai mollato, ci abbiamo sempre creduto, sapevamo che era difficilissimo, però è un'ennesima dimostrazione che se vogliamo possiamo raggiungere dei grandi risultati. Bisogna correre nel calcio, poi con queste squadre qua se non la metti sul piano fisico e della corsa va in difficoltà. L'andata è stata una dimostrazione, invece oggi siamo stati corti, abbiamo fatto una partita da squadra vera. Chi fa gol alla fine è merito di tutta la squadra, Lombardi è stato bravissimo a mettere quella palla, mi prendo un po' di merito anche io per aver fatto gol, però merito va tutta la squadra".

Alessandro Golinucci, centrocampista:

"Abbiamo seguito quello che ci siamo detti pre partita, quello di mantenere la calma, cercando di non andare all'impazzata in avanti. Abbiamo tenuto lo 0-0 fino al primo tempo e abbiamo visto che loro erano forse più in difficoltà di noi a livello atletico. Ci ha un po' stupito, però era la realtà. Dopo siamo scesi nel secondo tempo con una rabbia. Tre gol sono tanti, ma penso che ci rimeritiamo tutti. Adesso siamo arrivati fino a qui, già sogniamo di andare ai gironi. So che dobbiamo andare in Islanda, vediamo che partita sarà, però noi siamo qui per provarci.

Stefano Scappini, attaccante:

"Sono contentissimo perché ce la siamo meritati questi play-off e adesso ce la andiamo a giocare. Adesso non si possono mettere limiti. No, adesso no. È stato bellissimo. Adesso ce la giochiamo in Islanda e vediamo che succede. Dicevi 150° gol ufficiale? Sì, partito ufficiale, tra tutti i campionati, coppe, questi quattro sono importantissimi. Arrivati in Europa belli. Sì, così saranno ancora più belli".