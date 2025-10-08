SERIE B FEMMINILE Academy avanti due volte, ma il Bologna rimonta e vince Le emiliane passano per 4-2 ad Acquaviva. Titane vive per un tempo: ora la Res Roma, poi gli scontri-salvezza

La San Marino Academy femminile sogna e spera, nella sfida al Bologna, ma le emiliane annullano due volte il vantaggio delle titane e vincono 4-2 nella quarta giornata di Serie B. La gara parte su ritmi alti, con l'immediata traversa di Tironi, per le ospiti, grazie a un tiro al volo su cross di Rognoni All'8' il campanile si alza nell'area opposta, in occasione di un calcio di punizione, e Fracas è più precisa dell'avversaria, battendo Frigotto con un destro al volo dal limite, su cui il portiere bolognese non arriva.

Le emiliane rispondono con un tiro ravvicinato di Martiskova, su cui è decisiva Limardi. Poco dopo, però, il portiere di casa non può nulla quando la slovacca sorprende Congia alle spalle e da due passi devia in rete un cross di Tucceri Cimini. Congia protesta, ma l'arbitro non vede falli e convalida. Il pareggio dura giusto qualche giro d'orologio, perché Giai stende Giuliani in area e l'Academy si guadagna un rigore. Dal dischetto, Sechi centra l'angolo alla destra di Frigotto: è 2-1 per le titane, che poi continuano ad attaccare e sfiorano il doppio vantaggio, negato da una super intervento del portiere bolognese sul tiro di Bertolotti.

Nel miglior momento di San Marino, però, il Bologna pareggia e in seguito ribalta l'incontro. Il 2-2 nasce da un tiro-cross di Tironi, che si sposta il pallone sul sinistro e disegna una parabola su cui Limardi non può arrivare. La rete del vantaggio è frutto di una bella giocata di Rognoni, che riceve una sponda da Martiskova, salta Casadei con lo stop orientato e incrocia benissimo.

Subito il 3-2 nel recupero, l'Academy non riesce a reagire: la produzione offensiva delle biancoblù, nella ripresa, sta tutta in un tiro alto di Bertolotti. Anche il Bologna riduce i ritmi, ma trova comunque più spazio e prima centra la traversa con il sinistro dal limite di Tucceri Cimini, poi, dopo una lunga insistenza, Tardini raccoglie una respinta di Magni e calcia al volo da fuori area, trovando un goal meraviglioso, che chiude i conti.

Ad Acquaviva, vince il Bologna 4-2. Le emiliane salgono a 10 punti e ora comandano insieme a Como e Brescia. Titane ancora a zero, ma adesso, dopo la sfida alla Res Roma del prossimo turno, gli incroci con le big lasceranno spazio a una lunga serie di scontri diretti che faranno capire le reali chance di salvezza delle sammarinesi.

