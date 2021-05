FEMMINILE Academy, Barbieri: "Gol per mio fratello e mia mamma. Questa maglia merita più rispetto, ci vuole un altro atteggiamento" L'attaccante biancazzurra: "Nei 180' rimasti dobbiamo giocare alla morte".

La sconfitta contro l'Inter ha complicato il cammino salvezza della San Marino Academy, che nelle ultime due giornate dovrà fare almeno 4 punti se vuole scavalcare il Napoli e mantenere la categoria. Ma ci vorrà un altro tipo di approccio, come sottolinea Raffaella Barbieri: "Ci sono180' da giocare alla morte, con un atteggiamento aggressivo, completamente diverso rispetto a quello contro l'Inter. E soprattutto bisogna cercare di onorare questa maglia, che penso meriti più rispetto da parte nostra. Nelle prossime avremo lo stesso atteggiamento degli ultimi 20' con l'Inter. La testa nel calcio fa molto, soprattutto per le squadre neopromosse come la nostra. Credo che l'atteggiamento faccia il 70% della partita. Contro l'Inter ci hanno penalizzato i tanti piccoli errori, che contro squadre come queste, che non perdonano, non ti puoi permettere".

Barbieri che comunque ha siglato il gol del definitivo 5-2: "Ci tengo a dedicare il gol a mio fratello, che purtroppo è in cielo, e a mia mamma, essendo la festa della mamma".

