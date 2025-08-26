Academy, Cuciniello: "Campionato tutto da scoprire"

Una squadra nuova, con tante giovani ma anche con diversi elementi di esperienza, e un campionato "in cui è impossibile costruirsi delle aspettative" attendibili, che avrà regole diverse e soprattutto tante realtà che si affacciano per la prima volta alla Serie B, tutte da scoprire. Questa è la realtà in cui si è trovata Paola Cuciniello, campana, difensore, acquisto di spicco dell'estate della San Marino Academy, che alla presentazione della rosa per la stagione si dice felice di aver cominciato un'altra esperienza nella categoria, stavolta sul Titano.

"Ho trovato una squadra nuova - commenta -. È bello questo aggettivo perché è stimolante avere una squadra tutta nuova, si riparte, si azzera tutto, è bello conoscersi. Mi piace fare queste nuove conoscenze, incontro sempre delle ottime ragazze, delle ottime donne. C'è un bell'apporto giovanile, ma c'è anche un bell'apporto di esperienza e questa cosa mi piace. Mi fa sentire anche più serena perché c'è molta gente che sa come funzioni questo campionato e questo è sempre buono. Da un po' di anni gioco in Serie B, è davvero inutile crearsi delle aspettative sia in positivo che in negativo. Dirò una frase banale, ma si andrà giornata per giornata, il prossimo obiettivo è vincere a Brescia che è la nostra prima partita e mi fermo qui con le aspettative".

Poi fa un'analisi di quello che sarà il torneo, visto che si passerà da tre a una promozione e da tre a due retrocessioni: "Sicuramente l'anno scorso con tre che salivano in Serie A c'era un altro tipo di campionato. Ora c'è una e una soltanto che va su, è una lotta bella dura, ma il campionato è comunque lungo. Vedremo, ci sono anche molte realtà nuove che non conosciamo, effettivamente, quindi sarà tutta una sorpresa".







