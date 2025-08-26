Academy, ecco la squadra: "La salvezza passerà per il gioco"

Undici volti nuovi, sei aggiunte dalla primavera, otto conferme, un nuovo allenatore e l'obiettivo di mantenere la categoria, ma cercando di ritagliarsi un ruolo importante partita dopo partita. Si presenta così al via della stagione 2025-26 la San Marino Academy femminile, che giocherà ancora nella Serie B italiana. Un torneo rinnovato, con 14 invece di 16 e una sola promozione in A, ma anche due retrocessioni invece di tre. Quella retrocessione che lo scorso anno l'Academy sfiorò, evitandola solo all'ultimo minuto dell'ultimo turno.

Vista l'esperienza passata, il presidente Corrado Selva ha detto che si è lavorato per costruire una rosa che possa ambire a una stagione più tranquilla e con più soddisfazioni. Per farlo, alla guida della prima squadra è stato promosso l'allenatore della Primavera, Giacomo Piva, che dovrà anche traghettare diversi giovani prospetti verso il mondo delle professioniste.

"È il primo anno, quindi abbiamo dovuto cambiare qualcosa a livello di metodologia di allenamento, ma soprattutto di mentalità - spiega l'allenatore -. Passiamo da un calcio giovanile, dove la formazione delle giocatrici è il focus principale, a un calcio delle grandi, dove ogni domenica ci sono i tre punti da conquistare per ottenere l'obiettivo societario che ci siamo prefissati. Siamo molto contenti del lavoro fatto finora, sappiamo che ce ne sarà ancora tanto da fare, ma non vediamo l'ora di iniziare. È un campionato difficile, con grandissime squadre. Noi partiamo per fare il meglio possibile, non ci siamo prefissati un obiettivo di classifica da subito. Starà a noi dimostrare quello che vogliamo fare e quello su cui potremo lottare, ovviamente partendo dal fatto che la San Marino Academy è una società che deve cercare di mantenere la categoria, ma se saremo brave e disposte a lavorare forte, speriamo di toglierci tante soddisfazioni".

Anche quest'anno, per la settima stagione di fila, sponsor principale dell'Academy sarà Marlù, che ha ospitato la presentazione della squadra nella propria sede. Una sinergia che per la cofondatrice Marta Fabbri è ben più di una collaborazione: "Dal 2019 siamo a fianco alla squadra femminile, per noi non è una partnership sportiva, ma più che altro è un'alleanza di valori - commenta la cofondatrice dell'azienda -. Crediamo tantissimo nei sogni e aiutiamo i giovani a realizzarli".







