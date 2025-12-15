Academy femminile, il Como è di un altro livello: è 4-0 al Sinigaglia

Il Como non lascia scampo alla San Marino Academy Femminile: nella 12^ giornata di Serie B, le lombarde vincono 4-0. In uno stadio Sinigaglia per la prima volta aperto a una gara della serie cadetta femminile, la capolista va in vantaggio già al 9' con un tap-in di Boquete, poi raddoppia quando Limardi sbaglia un controllo e si fa soffiare il pallone da Del Estal, che insacca a porta vuota.

Dopo una sfuriata dell'Academy, il Como triplica nel finale di frazione, con un'azione corale finalizzata da Moraca. Nella ripresa le lombarde non si accontentano e cercano insistentemente altre reti, trovando anche il 4-0 in mischia al 60', con Nichele.

Il risultato non si muoverà più, ma nella partita c'è spazio anche per un'ultima emozione, l'esordio in prima squadra di Giannotti, giovane del vivaio sammarinese. Il Como si prende la vittoria numero 10 della stagione e resta a +7 sul Cesena, in vetta, San Marino, con la sconfitta del Venezia e il pari del Trastevere, è ancora a +4 sulla zona retrocessione.







