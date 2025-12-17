TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:12 Libertas, quattro innesti e quattro cessioni per gennaio 14:11 Il Como batte 4-0 l'Academy nella prima gara femminile al Sinigaglia 13:51 Niente accordo per velocizzare i tempi del Bilancio: in aula fino alle 5 del mattino 13:31 Carlos Alcaraz si separa dal suo coach Ferrero 13:19 Luca Fregnani nuovo allenatore del Young Santarcangelo 13:10 Academy femminile: Montanari saluta dopo sette stagioni, al suo posto Boaglio 12:50 Torna l'emergenza smog: limitazioni in tutta l'Emilia-Romagna da domani a venerdì 12:44 Riccione, accoltellamento tra minorenni ad Halloween: salgono a tre gli indagati 12:30 Tribunale: le riflessioni del Dirigente Canzio a chiusura del 2025, "dobbiamo fare comunità" 12:26 Giganti e bambini: J. Verne come "Gulliver" di Swift
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Academy femminile: Montanari saluta dopo sette stagioni, al suo posto Boaglio

Il portiere, protagonista della doppia scalata fino in Serie A tra 2018 e 2020, va a Riccione in Serie C

17 dic 2025
Foto: Fsgc/Palmieri
Foto: Fsgc/Palmieri

Una bandiera saluta la San Marino Academy femminile. Dopo sette stagioni e mezza in biancazzurro, Francesca Montanari lascia il Titano e va al Riccione, in Serie C. Il portiere era arrivato a San Marino nell'estate 2018, diventando poi parte della squadra protagonista della doppia scalata in due anni, prima in Serie B e poi fino alla Serie A, a cui dovette rinunciare per un infortunio al ginocchio.

Dopo l'operazione, il suo rientro in campo passò anche per un breve periodo nella squadra femminile di futsal, con cui conquistò la promozione in Serie A2, prima di tornare al calcio a 11, in Serie B. Dopo una sola presenza nel campionato corrente, in casa, nel pareggio con il Frosinone, per altro parando un rigore, ha scelto di cambiare maglia. Al suo posto, proprio dal Riccione, è arrivata Serena Boaglio, convocata per la prima volta nello scorso turno, contro il Como.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.