SERIE B FEMMINILE Academy femminile: Montanari saluta dopo sette stagioni, al suo posto Boaglio Il portiere, protagonista della doppia scalata fino in Serie A tra 2018 e 2020, va a Riccione in Serie C

Una bandiera saluta la San Marino Academy femminile. Dopo sette stagioni e mezza in biancazzurro, Francesca Montanari lascia il Titano e va al Riccione, in Serie C. Il portiere era arrivato a San Marino nell'estate 2018, diventando poi parte della squadra protagonista della doppia scalata in due anni, prima in Serie B e poi fino alla Serie A, a cui dovette rinunciare per un infortunio al ginocchio.

Dopo l'operazione, il suo rientro in campo passò anche per un breve periodo nella squadra femminile di futsal, con cui conquistò la promozione in Serie A2, prima di tornare al calcio a 11, in Serie B. Dopo una sola presenza nel campionato corrente, in casa, nel pareggio con il Frosinone, per altro parando un rigore, ha scelto di cambiare maglia. Al suo posto, proprio dal Riccione, è arrivata Serena Boaglio, convocata per la prima volta nello scorso turno, contro il Como.

