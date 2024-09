CAMPIONATO SAMMARINESE Academy-Libertas apre il 4° turno: sabato in campo le capolista, Juvenes-Murata in diretta su San Marino RTV Spiccano il duello al vertice tra Fiorentino e Virtus e Tre Fiori-La Fiorita.

La quarta giornata si apre stasera con San Marino Academy-Libertas, coi biancazzurrini in cerca dei primi punti e i granata vogliosi di dar seguito al colpaccio contro il Tre Fiori. Il meglio del programma però è fissato per sabato, quando saranno in campo tutte e 4 le capolista.

Con tanto di scontro al vertice, tra il sorprendente Fiorentino e la Virtus campione in carica. Sfida tra squadre compatte (sin qui 7 gol fatti e 3 subiti, tra tutte e due) e partite con due vittorie e un pari. Li divide la Coppa: i rossoblu sono caduti con la Juvenes, i neroverdi invece si sono imposti nel complicato incrocio col Cosmos. Sulla panchina del Fiorentino si dovrebbe rivedere Acori, assente nelle ultime per le questioni personali che hanno alimento le voci, smentite dalla società, sulle possibili dimissioni.

È quasi scontro al vertice – ma sempre prestigioso – tra la capolista La Fiorita e il Tre Fiori, attardato di un punto a causa del citato ko con la Libertas (poi subito battuta in Coppa). Montegiardino ha dalla sua un attacco da 12 reti in tre turni, complice il settebello rifilato al Faetano.

Infine l'ultima capolista, il Murata, reduce da una settimana da un pari e un ko in coppa e in campo contro la Juvenes, viceversa fresca di primo successo stagionale. Squadra che incassa e segna poco, Dogana: per ora, in campionato, uno segnato e due presi. Juvenes-Murata potrete seguirla in diretta su San Marino RTV, a partire dalle 15.

Sempre a -1 dalle prime, le altre due società del Castello di Serravalle. Il Cosmos ha un record di marcature di 9-1, ma paga il suo andamento doppio: dilagante con le piccole, ko di misura con le pari grado (Murata in campionato, Virtus in Coppa). In teoria il turno è favorevole: domani c'è il Pennarossa, 0 reti in campionato ma anche un pari imposto al Tre Penne nell'ultima giornata.

La Folgore invece sarà in campo domenica, in cerca del terzo successo in fila contro il disastrato Cailungo, ultimo senza punti e reduce dai 6 incassati in coppa proprio dal Tre Penne. Città che ha reagito con forza a un avvio di campionato lento, senza ko ma con una sola vittoria. Domenica avrà di fronte il Domagnano, che ha già sbloccato tutte e tre le caselle dei risultati.

Sempre domenica, sfida da piani bassi tra Faetano e San Giovanni, ambedue con due ko consecutivi ma anche un successo, in settimana, in Coppa Titano. I gialloblu puntavano a migliorare le statistiche difensive dell'anno scorso, col 7-1 subito da La Fiorita però sono già a quota 11 subiti in campionato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: