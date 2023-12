SERIE D Academy, Nicko Sensoli in prestito al Sangiuliano City Il centrocampista classe 2005, 4 reti in 9 gare nel campionato sammarinese, proseguirà la stagione in D, nello stesso girone del Victor.

Salto importante per Nicko Sensoli: il centrocampista sammarinese classe 2005 lascia l'Academy e passa in prestito al Sangiuliano City, avversario del Victor San Marino nel Girone D di Serie D. In questa prima parte di stagione, Sensoli ha siglato 4 reti in 9 partite di campionato sammarinese.

