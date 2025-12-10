Academy travolta dalla Freedom in rimonta: a Cuneo è 5-2 per le piemontesi

©SusannaGerbaudo

La San Marino Academy femminile si ferma dopo due risultati utili e cade malamente a Cuneo, rimontata e battuta 5-2 dalla Freedom. Le piemontesi tengono un ritmo altissimo sin da subito, colpendo un palo con Marenco su calcio d'angolo. Alla prima occasione, però, l'Academy passa, grazie al terzo goal consecutivo di Sechi, in pallonetto.

La Freedom si rigetta subito all'attacco, rialzando la pressione. Bonetti, da due passi, colpisce di testa spedendo tra le braccia di Limardi e poi anche Bianchi chiama alla parata il portiere sammarinese, calciando da oltre 30 metri. Di nuovo Bonetti, nel finale, stacca di testa su su suggerimento di Marenco, mettendo fuori.

A inizio ripresa, la Freedom trova infine il pareggio, ma Zanni era finita in fuorigioco, e allora, a segnare di nuovo, è l'Academy, che prima si riaffaccia in area con un tiro-cross di Gattuso alzato in angolo da Vinoly, poi realizza con la stessa numero 21, che calcia a botta sicura e trova la deviazione di Giuliano, mettendo fuori causa il portiere.

Lo schiaffo sveglia però la Freedom: dopo averci provato a lungo, le piemontesi trovano le misure e segnano cinque reti. La prima è con Bonetti, che evita il fuorigioco e buca Limardi sotto alle gambe. Un minuto dopo, Errico arriva a rimorchio su un cross basso, controlla e incrocia, per il pareggio. San Marino avrebbe anche l'occasione per riportarsi avanti, quando Vinoly buca l'uscita su un cross di Gattuso, ma Giuliani sbaglia a porta quasi spalancata.

Goal mancato, goal subito, di nuovo in contropiede, di nuovo con un fuga sulla destra, stavolta finalizzata da Zanni. Limardi prova a tenere le sue a galla con tre super parate ravvicinate, su Zanni, Pasquali e poi Bonetti, perse in area dalla difesa sammarinese, ma non basta, perché. nella terza occasione, la giocatrice della Freedom raccoglie un controcross e appoggia in porta da zero metri. Nel finale, Limardi si oppone ancora, su tiro di Pasquali, ma la difesa resta di nuovo immobile e Spinelli mette il punto alla partita. A Cuneo finisce 5-2 per la Freedom.







