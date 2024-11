Accoglienza trionfale per la Nazionale di ritorno dal Liechtenstein

Effetto “wow” che già da ieri si è propagato in tutta la Repubblica, e che si è concretizzato con l'accoglienza straordinaria riservata al gruppo squadra. Coriandoli, scintille, fumogeni e l'immancabile 'We Are The Champions' per una festa trionfale con numerosa presenza dei ragazzi che rappresentano il futuro per la Federcalcio.

Un'accoglienza trionfale con l’abbraccio ideale a tutti i componenti da parte del Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri ultimamente sollecitato più volte per complimentarsi con i protagonisti dello Sport sammarinese in questo caso con una Nazionale capace di raccogliere 7 punti in tre mesi, in precedenza, in partite ufficiali, 5 in 34 anni.

"È sempre emozionante vedere gli atleti sammarinesi raggiungere traguardi così significativi. Il risultato ottenuto con sacrificio e dedizione è la testimonianza del grande impegno, della determinazione e della passione che i giocatori e lo staff tecnico mettono in campo quando devono difendere i colori della bandiera del nostro Paese". ha scritto il Congresso di Stato.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri