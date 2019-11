Accolto parzialmente il deferimento della procura federale per il Tre Fiori

La commissione disciplinare della FSGC ha accolto parzialmente il deferimento della procura federale relativo al presunto mancato pagamento da parte del Tre Fiori degli importi dovuti ai calciatori Matias e Nicolas Castro relativi alla stagione 2018/2019. La commissione disciplinare ha infatti comminato un ammenda di 500 euro al Tre Fiori per responsabilità oggettiva e la sanzione di inibizione di 4 mesi a carico del dirigente Aster Casali.

Non è stato accolto il deferimento della Procura Federale per Giacomo Benedettini, all'epoca dei fatti dirigente e legale rappresentante del Tre Fiori. Inoltre, la commissione disciplinare ha accolto il deferimento della procura federale per i due calciatori Matias e Nicolas Castro per non aver provveduto alla restituzione del materiale tecnico. Ai due ex calciatori è stata comminata la sanzione della deplorazione.