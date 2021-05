La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio ha sottoscritto un accordo di collaborazione con AIRiminum, società di gestione dell'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini”. La partnership - già esistente in precedenza - avrà una durata di 3 anni, fino al 31 marzo 2024, e si svilupperà su un progetto a lungo termine in grado realizzare iniziative per la crescita reciproca dei due enti.