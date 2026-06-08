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Achille Fabbri è il nuovo allenatore della Libertas

di Elia Gorini
8 giu 2026
Achille Fabbri è il nuovo allenatore della Libertas

Achille Fabbri è il nuovo allenatore della Libertas. Il tecnico, classe 1966, che nella scorsa stagione ha salvato il Bellaria nel campionato di Promozione con una ottima rincorsa, vanta una lunga esperienza: ha allenato tra le altre Cattolica, Vis Novafeltria e Lunano, e, nel campionato sammarinese, il Murata e la Juvenes/Dogana, società allenata nella stagione 2024/25. Per lui anche il ruolo di vice di Fabrizio Costantini nella Nazionale di San Marino e la lunga esperienza nel Tropical Coriano come responsabile del settore giovanile e allenatore della prima squadra con due promozioni.




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