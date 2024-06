NUOVO ALLENATORE Acori: "Cercherò di calarmi subito nella nuova realtà" Leonardo Acori riparte dal campionato sammarinese. Il tecnico che ha fatto la storia del Rimini di Vincenzo Bellavista, non allena dal 20 gennaio 2019

Leonardo Acori si definisce entusiasta di tornare in panchina, quella del Fiorentino, e ricominciare da una realtà per lui tutta da scoprire come il campionato sammarinese.

Nel video la sua intervista

