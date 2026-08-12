Addio a Loris Zanotti, ex centrocampista della Nazionale

È morto all’età di 63 anni Loris Zanotti, ex centrocampista della Nazionale di San Marino negli anni ’90. A darne notizia è stato il Cosmos, squadra nella quale Zanotti aveva militato. Con la maglia della Nazionale sammarinese aveva fatto il suo esordio nella prima gara ufficiale della storia, il 14 novembre 1990 contro la Svizzera, nelle qualificazioni agli Europei, sotto la guida del commissario tecnico Giorgio Leoni.

Tra le pagine più significative della sua esperienza in Nazionale c’è anche la storica sfida di Wembley contro l’Inghilterra di David Platt. Una partita rimasta nella memoria non soltanto per il rigore parato da Pierluigi Benedettini al capitano inglese, ma anche per una frase diventata celebre. Al termine della gara, negli spogliatoi, Zanotti si rivolse proprio a Platt che voleva stringergli la mano dicendogli: «Ci rivediamo a Serravalle».











