LUTTO Addio a Želico Petrovic, portiere anche del Cosmos di San Marino L'ex portiere di Taranto e Rimini giocò anche sul Titano insieme all'amico Dante Maiani vestendo i colori gialloverdi.

Si è spento all'età di 77 anni Želico Petrovic. In Italia ha giocato con Novara, Catania e soprattutto Taranto, dove è rimasto un idolo. Dal 1980 ha vestito la maglia del Rimini per tre stagioni, collezionando 89 presenze tra Serie B e C. Personaggio carismatico e fuori dagli schemi, è ricordato anche per i contrasti con Arrigo Sacchi. Ha concluso la carriera giocando a Vicenza, Jesi e infine a San Marino con la maglia del Cosmos del presidente Adalmiro Bartolini, partecipando al campionato di Promozione 1987/1988. La società gialloverde lo ha ricordato attraverso la sua pagina social: "A San Marino, insieme all'amico Dante Maiani, ha contribuito alla fondazione del Cosmos, difendendone la porta".

Nella foto, tratta da "Il Calcio Sammarinese, la storia, i personaggi, le squadre", di Marco Zunino, la squadra del Cosmos che partecipato al campionato italiano di Promozione 1987/88, Želico Petrovic è il primo da destra in piedi.

Questa la squadra del Cosmos nella foto:

In piedi da sinistra: Olimpio Casadei, Aldo Cevoli, Marco Terenzi, Daniele Zafferani, Andrea Pierini, Davide Zanotti, Eraldo Reggini, Giuliano Corbelli, Franco Santi, Zeliko Petrovic.

Accosciati: Ivan Toccaceli, Mirco Gennari, Claudio Maccio', Luca Della Balda, Alessandro Pasolini, Adalmiro Bartolini (Presidente), Alberto Bartolini.

