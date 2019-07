Adrian Ricchiuti: " ringrazio la Fiorita, ma sono pronto per una stagione da play off con la Virtus

Adrian Ricchiuti

Adrian Ricchiuti è pronto per una nuova stagione da protagonista con una nuova maglia. Dopo l'esperienza con la Fiorita l'ex fantasista del Rimini indosserà la maglia Nero/Verde della Virtus. Una società - dichiara Ricchiuti- che ha una gran voglia di rilanciarsi. Non è ancora pronta per vincere il campionato, ma proveremo a centrare un posto nei play off