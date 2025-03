CAMPIONATO SAMMARINESE Affonso: "Mi piace come siamo fiduciosi, abbiamo la testa sempre lì". Santi: Abbiamo dato il massimo" Entrambi partiti dalla panchina, i due attaccanti sono stati protagonisti nella ripresa con un gol e due assist in due.

Tra i giocatori che hanno permesso a La Fiorita di sbloccare la gara con la San Marino Academy c'è Joao Felipe Affonso, entrato a inizio ripresa e autore di un gol e un assist per il definitivo 4-1: "Sono molto contento della mia prestazione, ma anche di tutta la squadra. L'Academy è una squadra brava, che ti fa correre troppo e sono contento. I 5 gol nelle ultime partite? A me non piace molto parlare da livello individuale, siamo una squadra molto brava. Quando hai una difesa come la nostra, che si difende sempre e prende pochi gol, un centrocampista che ti dà la palla, tutto diventa più semplice. Secondo me il merito è di tutta la squadra. Mi piace molto come siamo fiduciosi, anche se le cose non vengono subito, abbiamo la testa sempre lì, tranquilli, e siamo arrivati".

Buono anche l'impatto di un altro subentrato, Simone Santi, che ha servito l'assist per il gol della bandiera di Giacopetti: "Hanno giocato un'ottima partita tutti quanti, ci abbiamo provato, però loro sono secondi in classifica per un motivo. Abbiamo dato il massimo, ci abbiamo provato. Questo ci chiede il mister, questo noi proviamo a fare. Non sempre le cose vanno come vorremmo che andassero. L'obiettivo è non arrivare ultimi, a questo punto".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: