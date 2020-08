Al Cosmos il Memorial Guido Della Valle La squadra di Protti s'impone 4-2 sul Faetano

Al Cosmos il Memorial Guido Della Valle.

La quarta edizione del Memorial Guido Della Valle, partita organizzata per ricordare lo storico dirigente del Faetano, è stata vinta dal Cosmos che ha battuto i gialloblu per 4-2. Grande protagonista di giornata Marseljan Mema, autore di una tripletta. La quarta rete del Cosmos è stata siglata da Fabio Giovagnoli. Per il Faetano le reti di Manuele Pasolini e Roberto Neri.









