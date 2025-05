Al Fiorentino basta l'1-1: ai quarti sarà derby col Tre Fiori

Foto: Fsgc/Pierini

Alla Juvenes Dogana non riesce il secondo miracolo. Dopo la qualificazione al turno preliminare dei playoff contro ogni pronostico, battendo anche La Fiorita, la corsa dei biancorossoblù si ferma con il Fiorentino, a cui l'1-1 maturato a Dogana basta per accedere ai quarti di finale. Allo stadio Ezio Conti, la squadra di Costantini si presenta con due risultati su tre a disposizione per passare, grazie al miglior piazzamento in regular season, eppure, la sfida si mette subito in salita, perché al 15' El Ardoudi dice qualcosa di troppo all'arbitro, nel reclamare un calcio di punizione, e si fa espellere. Tuttavia, la Juvenes Dogana fatica a sfondare e perde anche capitan Cevoli per infortunio. Le uniche due opportunità i biancorossoblù le costruiscono nel finale: nella prima Berardi è bravo a chiudere in tuffo su Colonna, in occasione di un calcio d'angolo, nella seconda Tumidei si divora un goal da due passi, quando, ricevendo il pallone in area piccola, svirgola e calcia fuori.

Nel secondo tempo il copione è lo stesso: Juvenes Dogana ad attaccare e Fiorentino a difendersi. La manovra biancorossoblù si sposta sulla destra e da qui, al 19', nasce la prima grossa occasione. Il cross di Traglia arriva a Tumidei in area, che controlla, si libera di un avversario e calcia, mancando il bersaglio di poco. Al 37' ci prova anche l'attivissimo Bakalyar. Saltato un avversario con il controllo, il difensore arriva al limite e scaglia una sassata di sinistro che sfiora il palo, facendo gridare al goal. Goal che arriverà poco dopo, ma per gli avversari. Al 39', Belward fa le prove del vantaggio, scappando sulla sinistra arrivando fino all'area, ma sulla propria strada trova un monumentale Fabio Gentilini, all'ultima partita della carriera. Sulla ripartenza, Traglia dice qualcosa all'arbitro, che ferma il gioco e lo espelle, ristabilendo la parità numerica.

A questo punto, il Fiorentino ne approfitta. Chiaruzzi recupera palla in difesa e lancia in profondità Belward, che si ripresenta davanti a Gentilini e stavolta lo salta, si accentra e mette in rete l'1-0. Un vantaggio pesante come un macigno, con il Fiorentino che chiede anche il calcio di rigore del possibile 2-0, poco dopo, ma che non scoraggia la Juvenes Dogana. Sul ribaltamento di fronte, Arradi salta tutta la difesa, entra in area e scarica per Valentini, l'appoggio del difensore trova al centro Rodriguez che a porta vuota segna l'1-1. Il goal ridà loro speranza, ma i ragazzi di Fabbri non creano più occasioni. Finisce in parità: la Juvenes Dogana termina in maniera onorevole un campionato in crescendo, il Fiorentino si riscopre difensivamente solido, e ai quarti di finale darà vita a un doppio derby con il Tre Fiori.